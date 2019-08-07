鹹濕男借醉行兇　空姐不堪受辱報警

一名印度籍男子前年由科欽乘搭廉航酷航航班到新加坡，登機時已衣衫不整和喝得酩酊大醉，在機上更不斷按鈴呼叫一名空姐，對她上下其手摸腳襲臀。空姐在航班抵達樟宜機場後報警。色狼在周一（5日）終被裁定三項非禮罪成，將於28號判刑，就每項罪名各面臨2年監禁和罰款，或者接受鞭刑。



擁有新加坡永久居民身份的38歲被告戈帕爾（Vijayan Mathan Gopal）前年11月乘坐酷航客機，空姐指他上機時已渾身酒氣，連褲鍊也沒拉；起飛不久就因不滿先付費、後用餐的規定，與機艙服務員口角。一名22歲空姐見狀上前調解，惟戈帕爾未肯罷休。



戈帕爾其後連續5次按鈴呼叫該名空姐，期間她正為其他乘客提供醫療服務而無法抽身。空姐事後嚴厲要求戈帕爾停止按鈴，更留下名字讓對方投訴。不料，戈帕爾忽然牽住她的右手，更捧起她的臉大讚漂亮。空姐覺得反感欲離去，戈帕爾竟得寸進尺趁機摸她的大腿和臀部。



空姐事後向機長反映及要求報警，並在降落後向酷航提交報告。戈帕爾最終被起訴，他否認控罪，但在經過審訊後被判罪成。他目前以5000新元（約30000港元）保釋外出，等候月底判刑。