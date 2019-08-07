喀什米爾收歸直轄　斷通訊網絡兼派兵駐守

印巴關係緊張之際，印度政府周一（5日）公布總統令，宣布廢除《370法案》，剝奪以回教徒佔大多數的查謨與喀什米爾邦自治權。該國下議院周二（6日）隨即通過法案，將當地變成兩個中央直轄區，收緊該區管治權。政府已切斷當地對外通訊，並派兵進駐。



喀什米爾約有700萬名居民，在印度政府切斷互聯網及電話網絡後，民眾反應未明。而警長辛格則指當地大城斯利那加市內「完全和平」，電視台片段則可見市內有武裝軍人駐守，設置鐵線路障的街道空無一人。



曾因喀什米爾主權而與印度爆發衝突的巴基斯坦，有數以百計民眾在邊境示威，批評印度總理莫迪、燃燒印度國旗。巴基斯坦總理伊姆蘭汗周二指，憂慮有不滿的印度民眾與印度執法人員爆衝突後，被嫁禍到巴基斯坦，揚言︰「如果印度攻擊我們，我們會反擊。我們會戰鬥到流乾最後一滴血。」



內政部長沙哈（Amit Shah）在議會提出了《查謨與喀什米爾邦重組法案》，將印控喀什米爾的土邦自治地位，降為中央直轄區（union territory），亦將拉達克地區變為另一個中央直轄區。上議院曾在周一以3分之2票數大比數通過該法案，其中獲不少反對派議員支持。



另一方面，3名喀什米爾的政治領袖因批評當局廢除喀什米爾的自治權，日前遭到拘留。當局指控3人破壞和平，並表示他們近來的行為會引致嚴重的法律後果。