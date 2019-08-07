民眾闖中企礦場多人受傷　華提嚴正交涉

吉爾吉斯一個中國企業經營的金礦近日遭當地民眾非法闖入，造成逾20名工人受傷。事發後，中方已向吉方提出嚴正交涉，而中國駐吉大使杜德文於周二（6日）緊急約見吉國副總理拉扎科夫，敦促吉方及時救治中方受傷人員及徹查事件，嚴懲兇徒，並對事件中不作為警員追究責任。



中國駐吉使館發表聲明指出，吉爾吉斯納倫州數百名居民周一（5日）在中資公司中吉礦業投資的索爾通—薩雷金礦項目附近舉行集會，部分集會者非法衝入礦區，暴力毆打中方員工，造成數十人受傷。使館已派員積極協助傷者就醫，而吉衞生部通報稱，所有傷者目前傷勢穩定，正接受妥善治療。



使館發言人事後表示，今次事件給中方人員人身和財產安全造成重大損失，敦促吉政府及有關部門採取切實措施，維護中國企業合法權益，確保中方人員安全，避免再次發生類似事件。發言人又指，中國企業長期以來在吉投資興業，為改善當地民生、增進兩國人民間傳統友誼作出重要貢獻，強調中國政府一貫要求海外中國企業嚴格遵守當地法律，積極回饋當地社會，實現互利共贏。