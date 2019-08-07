日本公布將南韓剔出白名單　將成B類出口管制國

日韓的經貿外交糾紛難解，日本內閣會議上周五（2日）決議將南韓剔出貿易白名單，相關政令周三（7日）正式公布，並將於公布日起的21日後，即本月28日開始實行，意味南韓盡失現享的出口優惠待遇。日本經濟產業省亦將停用「白色國家」統稱，改用分級制，南韓將被列為B類國家。



東京港區國立印刷局告示板周三早上8時半張貼政令，上面寫有「將大韓民國剔出最惠國名單」。政令月底實施後，除了危險性較低的食品及木材外，日本其他輸往南韓的商品，幾乎都要實施個別審查，從嚴審查可長達90日。日本內閣官房長官菅義偉再三強調，措施是基於安保理由，而非經濟報復。



經濟產業省亦已宣布，由上周五開始不用以「白色國家」統稱適用貿易優惠的國家，改成分為A至D四個等級劃分。A類為英美等信賴度最高國家，B為會實行一定出口管制的10至20個國家，大部分國家為C類，D類則為北韓等10個黑名單國家。



措施料將導致南韓部分產品出口停滯，重挫日韓貿易及企業活動。韓方堅稱日方是為報復二戰強徵勞工賠償問題，並擬採取相應的報復行動，將日本也剔出白名單。隨着日韓關係惡化，外界關注將於本月下旬簽訂的日韓《軍事情報保護協定》會否受影響。