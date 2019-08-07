獵鯨活動血染大海　兒童持刀在船上遊玩

丹麥屬下的自治區法羅群島，近日舉行本年度第10次的大型獵鯨活動，數小時間宰掉了23條鯨魚，海邊放血導致景色怡人的海灘盡成一片腥紅。民眾以刀取其肉和鯨脂，其中有一隻母鯨的肚子被剖開，活生生取出了小鯨魚。遊客和小孩在附近觀看，更有孩子拿刀在其中玩耍。



當地的海洋保育組織在當日到場記錄，指出法羅群島的獵鯨活動已在今年殺害了536條鯨魚，其發言人說：「在獵鯨的過程中，很多遊客和民眾在岸邊停下觀看，殘忍行為已變成社交活動。」他指，甚至有小孩拿著獵鯨刀在鯨屍之間遊玩。



這項史上最古老的獵鯨儀式（Grindadrap），是透過殺鯨的過程取得魚肉和鯨脂以供當地人渡過寒冬，但在近年一直備受環境保護組織抨擊。儀式在當地時間周五（2日）舉行，有關的法羅人則指出，該項活動為可持續性、且受到法律的規管。



美國西沃恩南方大學的教授菲爾丁（Russell Fielding）說：「雖然大部分居民皆認為獵鯨活動有其文化價值，但他們亦承認獵殺鯨魚的目的是取得魚肉居多。」鯨魚肉在當地通常用以水煮、烤或風乾的方式烹煮，被認為是較為奢侈的食材。