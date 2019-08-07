聖母院大火：修復地盤爆漏鉛恐慌　工會促密封處理

法國巴黎聖母院今年4月15日發生災難性大火，當局一直把周邊範圍封閉，禁止公眾走近。但近日出現漏鉛恐慌，當局下令關閉附近公立學校校舍，修復工地也一度停工。工會和環保組織要求把整個地盤密封覆蓋，當局周二（6日）公布調查結果，強調公眾健康不受威脅。



聖母院工地上月25日因漏鉛恐慌被下令停工，暫定下周一（12日）才逐步復工；附近兩間學校亦需要關閉。工會為可能受大火漏鉛影響的工人驗血，但外界擔心其他相關人士的健康亦受影響，包括有份參與救援的400名消防員、封鎖範圍的守衞警員、清掃工、垃圾收集工人以至附近學校、餐館、紀念品店等的員工。



環保團體Henri Pézerat協會發言人緹布蒙尼周一（5日）表示，大火時有440噸鉛化為濃煙冒出，相等於全法國每年向大氣層釋出鉛量的4倍。該協會、工人總工會和鉛毒受害人家屬協會等，要求覆蓋整個聖母院範圍，以密封塑膠包住工程棚架，防止鉛微粒釋出外面，工地內部也要完全淨化。



在大火中倒塌的聖母院尖頂有待重建，獨立出版公司GoArchitect早前舉辦相關的設計比賽，向全球募集設計再交公眾票選，結果由中國建築師Zeyu Cai和Sibei Li名為「巴黎心跳」的設計奪冠。該設計包括三大元素，水晶般的尖頂反射巴黎市貌，尖頂內部將以萬花筒形式來讚美城市景觀，萬花筒中心有個上下浮動着的時間膠囊，象徵巴黎起伏的心跳。