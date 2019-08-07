地球最硬深生物隨探測器撞月　能承極端環境料可生還

月球上有生命存在再並非天方夜譚，地球上最堅韌的生物或正在月球上漫步。美國指出拱門任務基金會（Arch Mission Foundation），早前隨以色列首部月球探測器「創世紀」上月球的微生物緩步動物門（Tardigrade）、俗稱水熊蟲，或撞擊月球中洩漏，正抵受極端輻射、火熱及嚴寒溫度，在月球上生活。



月球探測器創世紀號今年4月因主引擎出現故障，相信撞落月球表面，負責任務的拱門任務基金會指出，但任務中唯一生環的，或是探測器中，載有的數千隻緩步動物門。約長1毫米的水熊蟲通常在極端環境下生活，最高可承受攝氏150度及最低攝氏零下272度。牠可藉萎縮排出水分，以減低新陳代謝，在大空嚴酷輻射及真空存活。



波蘭亞當密坎凱維奇大學的天體生物學家卡奇馬雷克（Lukasz Kaczmarek）指，水熊蟲可以抵擋如可隕石撞地球的壓力，墜月球的衝擊對牠來說是「濕濕碎」。而且相信能在月球的環境存活數年，只要將水熊蟲浸回水中，就可回復活躍狀態。但不太可能在月球繁殖，因沒有大氣及水分。



卡奇馬雷克透過水熊蟲的的「睡美人模式」，繼續探討衰老會否因休眠而停濟，而研究或有助人類未來到各星球的探索任務，他說：「因我們需要變年輕地到那裏。」美國大空總署（NASA）的太空生物學家康利（Cassie Conley）則指，水熊蟲的壽命視為身處的環境及溫度，關注有毒的化學品或令他們受影響。



美國大空總署（NASA）一直認為月球是沒有生物，在過往的登月任務中遺下了數十袋的有機物，而散落月球表面的水熊蟲或會有另一趟新的奇幻旅程。