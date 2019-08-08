特朗普公開施壓　華府指南韓將購8億美元軍用直升機

美韓展開聯合軍演之際，美國總統特朗普周三（7日）再度公開施壓，表示已與南韓展開磋商，期望對方就美國駐軍支付更多軍費。同時稍後，美國國防部即宣布，南韓將向美國購買8億美元（約62億港元）的軍用直升機。



美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）表示，國務院已經批准美國是次對南韓出售12架MH-60R多任務海鷹直升機，以及相配的雷達、通訊設備、和武裝，用以對抗地區性的威脅，並加強其國土防禦能力。當局表示，該款直升機可以支援對抗水面上的敵軍或潛艇，亦可以負責輔助任務，如補給、搜救和通訊接力等。



而特朗普在國防部發表聲明的幾小時前，曾在社交網站上公開表示，兩國正就駐韓美軍的問題展開討論，他說：「南韓是一個非常富裕的國家，他們現在有義務為美國的軍事防禦作出貢獻。他們已經同意增加軍費以對抗北韓的威脅，我們已展開提升軍費的磋商。」



特朗普曾多次表示，南韓應就駐韓的28,500名美軍承擔更多責任，而兩國在今年2月所簽定的軍事協議，將在明年2月到期。有分析認為此舉雖然會令美國的亞洲和歐洲盟友感到不安，但卻會得到美國右翼支持者的肯定，為特朗普競逐連任鋪路。