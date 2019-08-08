美國進口貨櫃藏207公斤冰毒　航空公司職員被捕

澳洲邊防局早前在悉尼一個來自美國的貨櫃檢獲207公斤冰毒，市值約1.55億澳元（約8.23億港元），警方其後於墨爾本機場拘捕一名準備前往新加坡的航空公司職員，懷疑他是專業運毒人員。該職員被控在7月30至8月3日期間，管有違禁藥物及進口商用數量的受管制藥物，於周二（6日）在悉尼的法院提堂，他沒有申請保釋，10月2日再出庭。



法庭資料顯示，邊防局根據新南威爾士省警方提供的資料，鎖定一個由美國進口的貨櫃，X光掃描結果顯示該貨櫃有異樣，官員打開後發現兩部大型注模機，內藏7個垃圾袋，裝有200個含有白色晶體的膠袋，化驗後確定是冰毒。



警方於周日（4日）在墨爾本機場拘捕22歲涉案男子德蘭（Peter Tran），他於當地一間航空公司任職客戶服務員。德蘭被指利用假名由悉尼前往墨爾本，觸發政府警示系統，他登上一架飛往新加坡的客機後被捕。警方表示，德蘭沒有攜帶行李，但有3部手機及現金，會調查他是否利用職權進入悉尼的機場，以及他所屬的組織是否有能力在國際間走私大批毒品。



警方周一（5日）亦於悉尼多地搜查數處住宅及工廠，檢獲80克海洛英、38克迷幻蘑菇、50克搖頭丸及小量迷幻藥。警方指，當局擾亂了國際犯罪組織的網絡。