日批准出口半導體原料　韓聲言原料零件國產化

日韓的二戰強徵勞工糾紛引起軒然大波，日本政府周四（8日）宣布批准日企申請向南韓出口極深紫外光致抗蝕劑的個別許可，這是自日本上月限制3種半導體出口南韓以來首次。南韓總理李洛淵同日則繼續抨擊日方的限制貿易措施，聲言推動原料及零件國產化，減低對外依賴。



日本內閣官房長官菅義偉指，經濟產業省經過嚴格審視後，認為上述申請個案不涉國家安全問題，於周三（7日）批出出口許可。李洛淵則指，今次獲准出口到南韓的是極深紫外光致抗蝕劑，是南韓三星電子芯片製造的重要原料，日本採取不當措施是自相矛盾的做法，不符合世界領袖國家的地位。他續指，日本周三發布新版《出口貿易管理令》的實施細則，但沒有針對南韓新增個別許可品類。韓方將進一步加強外交努力，促使日本放棄經濟報復措施。



美國國務院副助理國務卿克奈佩爾（Marc Knapper）周三在華盛頓出席一個智庫坐談會時表示，在面對中國、俄羅斯及北韓威脅時，盟友保持具建設性的關係十分重要。他指出，中俄上月罕有聯合巡航，是對美國、日本及南韓的直接威脅，日韓都需要自我反省破壞雙邊關係及互信的政治決定。

