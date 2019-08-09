俄機兵分多路出擊　英美加聯手攔截

美國退出《中程導彈條約》後，與俄羅斯的軍事角力持續。俄羅斯兩架戰略轟炸機周四（8日）飛入美加防空識別區，美加派戰機攔截，是本月內第二宗同類事件。英國戰機同日亦緊急出動，攔截飛近該國及愛沙尼亞領空的俄軍機隊。



美國北美空防司令部表示，俄軍兩架圖-95戰略轟炸機飛入阿拉斯加州及加拿大的防空識別區後，在一架空中預警機及兩架空中加油機支援下，美國兩架F-22隱形戰機及加拿大兩架CF-18戰機奉命出動攔截及識別。聲明續指，俄軍轟炸機一直在阿拉斯加州以北的博福特海飛行，期間沒有闖入美國及加拿大的領空。



俄羅斯國防部證實轟炸機在白令海國際水域上空飛行，是軍方在波羅的海演習的一部分。是次飛行超過10小時，轟炸機期間遇到美加戰機。國防部指空軍長程機隊定期在國際水域上空飛行，嚴格遵守相關國際法，沒有侵犯別國領空。



上周四（1日），美國北美空防司令部探測俄軍兩架圖-142海上偵察反潛巡邏機，飛入阿拉斯加州防空識別區，但沒有闖入美國領空，聲明無提及有否派戰機攔截。俄羅斯國防部周二（6日）證實巡邏機在兩架米格31戰機護航下，在阿拉斯加州阿留申群島北岸、阿拉斯加州及加拿大西岸飛行；任務長達13小時。



與此同時，俄軍兩架圖-142周四飛近英國領空，英軍歐洲颱風戰機出動攔截，在國際空域監視及護送對方離開。部署在愛沙尼亞執行北約空中巡邏任務的英軍歐洲颱風戰機，同日在波羅的海攔截一架俄軍圖-142及兩架蘇-30戰機，芬蘭及瑞典也派戰機攔截該支俄軍機隊；英方批評俄機沒有與航空交通管制聯絡。