黎巴嫩國內唯一一份英文報章《The Daily Star》,周四(8日)以全頁黑色作封面,抗議國內持續停滯的政治危機,是當地第2次有報章以同類方式抗議。



周四出版的《The Daily Star》封面印有白色大字「Lebanon」(黎巴嫩),10張黑色內頁羅列了一系列的國內問題,包括政治僵局、污染、失業、非法武器和公債等,尾頁以「在尚未太遲前醒來!」(Wake up before it's too late)作為結語。



該份報章的網絡編輯阿布斯爾(Joseph Haboush)表示:「我們希望向政客和官員傳遞一個警告,目前的情況已逼近危急的程度。」黎巴嫩在8個月空檔期後,於本年1月組成政府,但自從有部長的保鏢被射殺以後,內閣已有逾1個月沒有舉行會議。