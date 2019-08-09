修例風波：毀大學連儂牆　內地學生襲擊恐嚇港生

香港政府修訂《逃犯條例》風波持續，海外亦香港人發起示威。澳洲傳媒周四（8日）報道，該國多間大學有學生製作「連儂牆」，貼滿支持香港示威者的標語，但有中國內地留學生破壞，並拍下香港留學生的照片，襲擊及恐嚇他們。有內地留學生則聲稱因與朋友分享支持內地的言論而被「起底」，有人上載其個人資料到香港的網上討論區。



墨爾本莫納殊大學有學生在校內製作連儂牆，發起人指有說國語的學生接近他們拍攝，試圖查出他們的身份。他說：「一人拿相機，另一人嘗試扯下連儂牆讓我們露面。有學生嘗試阻止時，對方就捉着該學生，然後大力打其背部。」一名女學生發現在社交網遭辱罵及收到不明電話後報警。發起人指，亦有內地留學生參與支持香港示威者的集會，他們有被起底的危機，擔心他們會被秋後算帳。



悉尼大學亦有相似情況，學生害怕被認出而在黑夜戴口罩設立連儂牆，其後卻被操國語的學生拆掉。有香港學生指出，他們最害怕的是被認出後會影響未來，因為他們無可避免要回國工作。昆士蘭大學、澳洲國立大學亦出現連儂牆，亦遇上中國留學生破壞等情況。