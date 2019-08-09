長崎原爆74周年紀念　安倍未回應簽署《禁止核武條約》

二戰以美軍向日本長崎投下原子彈作結，事隔74年，長崎市和平公園周五（9日）舉行和平祈願儀式，約5900人出席，紛紛表達希望政府早日簽署《禁止核武條約》的心願。新任日皇一家亦在御所默哀，出席儀式的首相安倍晉三致詞時，表示會與各國協力實現無核武世界，但未有回應簽署條約的訴求。



儀式在上午10時40分開始，出席人士包括原爆受害者、遺屬及66個國家代表，並將年內去世的3402名受害者，加入總數逾18萬人的原爆死者名冊上。踏入當年原爆時間的上午11時2分，在場人士都隨鐘聲為死難者默哀。每年在儀式獻唱的向日葵合唱團，前會長平原義子已於5月去世，死前仍強調無核和平願望，與不少年事已高的幸存者一樣，為政府廢核步伐停滯不前感到憂心。



長崎市長田上富久宣讀《和平宣言》，今年首次引用一名91歲幸存者創作的詩詞，記下她當時歷歷在目的慘象，出席者均閉目聆聽：「灼人的煙及無辜的血滾滾而過，染紅浦上川。…人善忘懦弱，會重蹈覆轍，但只有這件事不能忘記，不能再犯…。」作者希望憑詩寄意，冀世人銘記原爆的悲慘和戰爭的愚昧。



作為年輕一代，縣內的中小學生周四（8日）在和平公園點亮約3000支蠟燭，傳達「創造和平世界、天空永遠美麗」的訊息。周五亦有約150名高中生在原爆紀念碑前集會，16歲的齊藤帆香認為，原爆與核電站事故一樣會奪去和平，敦促廢除核武。