英少女被指謊報輪姦案捱告　涉案青年全獲釋

英國一名19歲少女上月到塞浦路斯度假期間，報稱在酒店被多名以色列青年輪姦。惟近日案情大逆轉，她被指謊報輪姦案，在警署簽署一份供詞，被捕疑犯最終全數獲釋。少女現在更面臨公眾妨害的控罪，惟其律師離她而去，其家人只好在網上籌措律師費。



案中少女上月到塞浦路斯東南部、著名海岸城市阿依納帕度假，報稱在酒店派對中被12名以色列男子輪姦及暴力對待。警方其後拘捕涉案人士，但只有3人承認曾與少女發生「你情我願」的性行為。由於5名疑犯提供充分的不在場證據，加上與少女身上的精液DNA不符，獲得無罪釋放。



有英國人權組織質疑，塞浦路斯警方強迫少女撤銷輪姦指控，要她於警署8小時在沒有律師協助下簽下供詞，令其餘7名疑犯未被起訴便可獲釋。少女反被控公眾妨害罪，最高可判囚一年，她目前要還押至本月19日開庭。期間有少女與其中一名疑犯性交的片段，在色情網站流出，令真相更撲朔迷離。



少女本來的代表律師皮塔德吉斯（Andreas Pittadjis）周三（7日）突然表示，與當事人之間有重大的分歧，不想再代表其當事人。少女的家人在眾籌網站表示，深信該份供詞是女兒被迫簽下，違反她的權利，形容「她經歷一連串可怕的事後，還要獨處海外監獄，我們只想把她帶回家」。塞浦路斯警方則否認少女被虐待及被迫撤案。



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