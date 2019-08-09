檢獲200公斤冰毒市值逾1億紐元　兩英國漢落網

新西蘭警方上周在奧克蘭打擊海外有組織犯罪集團期間，破獲該國史上其中一宗最大型毒品案，檢獲逾200公斤冰毒，並拘捕2名英國籍疑犯。警方指，新西蘭已成海外犯罪網絡的目標，該批冰毒市值1.44億紐元（約7.3億港元），一旦流出市面將構成嚴重危害。



警方周五（9日）表示，警員在代號「埃塞克斯行動」（Operation Essex）中，大舉掃蕩毒品及海外有組織犯罪成員，並突擊搜查奧克蘭中部一個公寓單位，在衣櫃內發現多個已封好的紙箱，打開後搜出多個裝有冰毒的膠盒，一名60歲英國男子當場被捕。



探員其後在奧克蘭機場拘捕另一名涉案的49歲英國男子，他當時打算離境潛逃。警方已聯絡海外執法部門，要求提供協助。60歲疑犯被控藏有冰毒作供應用途的罪名，他已首次提堂，將還押至下月4日在奧克蘭區域法院再次出庭。49歲疑犯亦被控相同罪名，還押至本月27日在馬努考區域法院提堂。



警官紐曼（Paul Newman）表示，檢獲的冰毒足以應付全國吸毒人士4個月的吸食量，相信行動已重挫毒販的冰毒市場。他又指，毒販為了牟取暴利，令新西蘭及澳洲成為新興的毒品市場，1公斤冰毒在墨西哥的售價為5000紐元（約2.53萬港元），在新西蘭則暴增至15萬紐元（約76萬港元）。



此外，警方初步調查相信，日前沖上奧克蘭貝蒂赫爾斯海灘（Bethells Beach）的300公斤可卡因來自澳洲，毒販於去年8月在澳洲新南威爾士岸邊把可卡因扔下海外，期間被澳洲邊防局的人員發現，當場拘捕2人，部分可卡因其後越過塔斯曼海，漂上奧克蘭岸邊。警員指包裝上的標記，與在澳洲東岸發現的可卡因包裝相似。