普京掌權20年　鐵腕管治塑造行動派形象

俄羅斯總統普京周五（9日）掌權20年，他的「行動派」形象深入民心，自1999年8月9日獲時任總統葉利欽委任為總理，不足半年葉利欽下台，普京接任總統。他於2008年完成兩個總統任期後，交棒給心腹梅德韋傑夫，退居總理，於2012年捲土重來，再任總統，去年成功連任。



普京曾是前蘇聯情報機構國家安全局（KGB）的特工，成為總理前多任幕後角色，外界一度以為他會成為葉利欽治下的短命總理之一。他上任2個月就宣布派兵攻打車臣，鐵腕打擊國內恐怖主義令他贏得民心。俄羅斯傳媒經常發放普京親自駕駛飛機、做運動等相片，塑造他是一名行動派領袖的形象。



普京掌權多年，國內支持度一直高企，但他的外交政策備受爭議，近年與美國及西方國家關係持續緊張。俄羅斯於2014年吞併烏克蘭東部克里米亞，西方國家祭出經濟制裁措施，令俄羅斯經濟一落千丈。至2016年，俄羅斯又被美國自由派指控干預大選，與美國總統特朗普勾結。美俄近日就中程導彈條約開火，俄羅斯兩架戰略轟炸機更闖入美加防空識別區。