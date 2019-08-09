埃斯珀訪韓獲文在寅接見　支持致力於半島無核化

美國新任防長埃斯珀的亞太之行來到最後一站的南韓，他周五（9日）分別與南韓防長鄭景斗及總統文在寅會面。雙方重申，將積極支持美韓為實現朝鮮半島完全無核化與永久和平付出的外交努力。



埃斯珀與鄭景斗會談期間，討論半島安全局勢、韓軍收回戰時作戰指揮權等事宜，並商定在牢固的美韓同盟基礎上保持緊密合作，爭取半島周邊地區局勢穩定。在收回戰時作戰指揮權一事上已取得進展，雙方期待在定於年底舉行的美韓安保會議上，討論美韓聯合司令部初始作戰能力的驗證結果。



埃斯珀其後獲文在寅接見，文在寅祝賀埃斯珀就任美國防長，又評價美韓同盟已發展為「偉大的同盟」。埃斯珀表示，將印太地區作為上任後首個外訪目的地，是為了向此區傳播和平、穩定與繁榮的信息；又期待美朝早日重啟對話。



另外，文在寅周五完成第二期內閣改組，提名4名正部級和6名副部級新官。其中他提名前青瓦台民政首秘曹國為法務部長官，提名共同民主黨議員李秀赫為駐美大使，提名前統一部長官丁世鉉為民主和平統一咨詢會議首席副主席。青瓦台發言人表示，政府將致力於建設人人富裕的「包容性國家」，讓民眾切身受惠。