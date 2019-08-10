中日重啟戰略對話　樂玉成：兩國不應互相較量

中日關係回暖，雙方事隔7年後，周六（10日）再展開戰略對話。而在對話前夕，中國外交部副部長樂玉成周五（9日）先在東京與日本外相河野太郎會面，樂玉成指當今世界處於百年未有之大變局，中日需要加強合作，共同應對挑戰。



這次中日戰略對話在長野縣輕井澤舉行，由樂玉成代表中方與日本外務省事務次官秋葉剛男舉行會談。日媒稱，這次會談將為兩國領導人今年底和明年春天的互訪作安排準備。



樂玉成會見河野太郎時表示，當前中日關係不斷改善，兩國領導人在大阪二十國集團（G20）峰會達成的10點共識，指明了下一階段中日關係的發展方向。樂玉成希望藉這次訪日重啟中日戰略對話，落實上述共識，推動兩國進一步加強溝通、增進互信、促進合作。



除河野太郎外，樂玉成又與國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博，以及前首相福田康夫等人見面。他表示，中日合則兩利，對抗不符合雙方利益，雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱。



河野則表示，中日領導人在大阪會晤非常富有成果，日方期待中國領導人明年春天對日本國事訪問，日方願與中方在各領域加強交流合作。