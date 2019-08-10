倘德拒提高軍費支出　美國駐軍或移防波蘭

美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）周五（9日）指出，若德國總理默克爾不願提高軍費支出，駐德美軍將移防波蘭。與此同時，美國總統特朗普形容波蘭一直是美國非常要好的朋友，指自己將前赴當地，但未透露更多詳情。



格雷內爾表示，特朗普對默克爾未能按照北約（NATO）軍事同盟的要求，將國防開支提高至經濟產出的2%一事，感到不耐煩。他另提到德國的做法令人不快，原因是美國的納稅人繼續為5萬多名駐德美軍支付開支，德國人卻將其預算盈餘用於國內項目。



在另一場合，特朗普被問及會否考慮將美軍由德國調往波蘭時，未有正面回答，僅提到波蘭提出花費數十億美元興建軍事基地，將向美軍提供資金等。他曾於6月宣布，未來會將1000名駐德美軍移防波蘭，為已經駐守波蘭的千名軍人提供基地和基建協助。



波蘭和拉脫維亞等東歐國家，自俄羅斯2014年吞併克里米亞半島後，紛紛將軍事支出提高至經濟產出的2%。美國目前約有3.4萬名軍人在德國30多個陸軍和空軍基地駐守，另有1.7萬名後勤人員在當地候命。