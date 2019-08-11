朝中社：金正恩再監督武器試射　外相砲轟南韓

北韓官媒朝中社周日（11日）報道，領袖金正恩上周六（10日）親自監督一款新型武器的試射，報道沒有提及武器詳細規格，但外務省就另外發表聲明，將矛頭直指南韓，更警告若南韓不停止美韓軍演，雙方以後難以接觸。



報道指，金正恩收到新型武器的報告後，下令立即進行測試，其後前往發射場親自指導試射，對結果感到非常滿意。報道又引述金正恩讚揚新武器系統設計「優越強大」，「在現實中很完美」，並認為有關武器是因應國家地形、戰略而研發。



不過北韓外務省負責美國事務局長權正根則針對南韓發表措辭強硬的聲明，對南韓更改美韓軍演代號為「後半期韓美聯合指揮所訓練」、以及在北韓試射武器後舉行緊急內閣會議大感不滿，表示當美國總統特朗普都讚揚北韓的常規武器開發試驗比起很多國家的導彈試驗規模更大，南韓無權「胡說八道」，甚至直指「南韓對我們發動侵略性的戰爭」，而以後的會談「徹底由朝美做主召開而非北南對話」。



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