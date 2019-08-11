動畫文化超越兒戲　京都工場火劫傷痕難愈

曾製作《涼宮春日的憂鬱》、《輕音少女》等經典作品的日本京都動畫公司，在上月遭縱火，導致35名員工喪生，舉世震驚。或許對老一輩而言，動畫仍予人孩子氣之感；但來自世界各地的捐款在一周內竟高達13.5億日圓（逾1億港元），深刻地反映出日本動畫文化影響之深與廣。



發生平成以來最嚴重的縱火案後，日本內國少不免生出憤怒情緒，更有論調矛頭直指向「御宅族」和動畫文化。有學者批評，動畫為生活不如意的民眾提供虛構的美好夢想，削弱他們的精神狀態。不過，亦有分析反駁，即使動畫能使人暫時忘卻現實紛擾，也不是令人心生歹念的原因。分析續指，動畫現況是日本文化的結果，而社會上的負面情緒亦如是。



日本動畫業發展至今，很多作品即使以校園作舞台，所面向的觀眾已非中小學生，而是成年人。所謂暫忘現實，比起逃避，更多的是成為了支撐生活的力量。來自中國的30歲上班族王柏寬得知喜愛的動畫工作者罹難，禁不住落淚。他指，數年前因工作成績不佳而頹喪時，是京都動畫的《玉子市場》支持了自己。



作為《玉子市場》舞台的京都市出町桝形商店街，也瀰漫著悲傷的氣氛。商店街的店舖本已陸續倒閉，在成為動畫聖地後，才重新繁榮起來。73歲魚店老闆井上淳曾接受京都動畫製作人員取材，得悉慘劇後聲線顫抖嘆謂︰「不安變成現實，悲傷湧上心頭。」他難過指，去世工作人員傾注在作品裏的熱忱，將永遠留在粉絲和商店街店主們的心中。



這一份熱忱，也可以成為向前的力量。宇治市的京都府立東宇治高中的管樂社，是京都動畫作品《吹響吧！上低音號》的原型。在月初，社員滿懷對京都動畫的感情，如動畫情節般在府內大賽奪得金獎。17歲的社長伊藤唯夏直指，比賽表現飽含了希望能傳遞予受害人的意念，形容是至今為止最好的演奏。



42歲的東宇治高中管樂社顧問近藤和郎憶述，京都動畫人員來取材時，仔細得令人驚訝︰「（他們）逐一測量樂器各部位的大小，並持續緊盯演奏時的手指動作且拍下影片。」在動畫中，連音樂室的壁報以至垃圾桶等細節，全都被忠實地重現。縱火慘劇翌日，近藤不由得沉痛向學生呼籲︰「盡全力地去做我們現在可以做到的事吧。」



從受動畫啟發而立志吹奏管樂的中學生、憧憬動畫導演而想投身業界的大學生、以至靠動畫聖地而重獲商機的老鎮民，日本動畫文化顯然已不再止於少兒消遣。編織美好虛構幻想的背後，是日以繼夜從遠景至細節的取材；而大火奪去的，是多個為社會帶來溫暖的年輕努力工作者，令人惋惜。



京都動畫社長八田英明，在災後的傷痛中向全球支持者所發的信函，或許正是回應惡意與撕裂的一點總結︰「京都動畫，從今以後依舊會為世界各地的人們，製作孕育夢想、希望與感動的動畫，為了能讓全公司職員們實現他們的幸福，也為了能對社會與地方作出貢獻，也為了在危難中向我們伸出援助之手的人們一起，拚盡全力奮戰到底。」