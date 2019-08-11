德國研究︰居海拔3350米　人類最早登山者始於4.7萬年前

高海拔地區向來都是人類一大挑戰，即使在科技發達的現代，登山探險仍然意外頻生。不過，德國考古團隊首次發現，居於埃塞俄比亞的古人早於4.7萬年前，已定居在海拔3350米高的山中，飲冰水及捕捉老鼠，並一直生活了1.6萬年。



高山地區氣溫與含氧量低下，寸草難生，向來被視為不宜居的極端地帶。德國科隆大學的考古學家奧森多夫（Gotz Ossendorf）自3年前，開始在埃塞俄比亞南部的比爾山脈尋找古人類的蹤迹，研究史前的粗製石屋。沒想到，團隊竟出土了中石器時代（Middle Stone Age）的石灶、骨器等，可追溯至4.7萬年前，遠比原有預測為久。



研究指，這批史前登山者居於高地並非為了逃避極端環境，而是認為該處是合適住所。在末次冰期中，冰川覆蓋山地，溶冰提供水源，比爾山脈獨有的2公斤重巨鼠，則成為易於捕獵的食物。



現今的埃塞俄比亞、西藏等地，就有不少人長年居於山上，但考古學家一直認為人類是在別無選擇下方遷往高山，如今此說已被推翻。奧森多夫對結果感振奮，期望能出土人類遺骸，研究古人適應高山低氧環境的基因，更推想現代埃塞俄比亞人體內或遺傳該基因。