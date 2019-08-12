墨爾本華裔女生墮樓亡　男友被懷疑有關：他家暴兼控制慾強

澳洲墨爾本大學一名來自黑龍江的女留學生，上周四（8日）在當地商業區一幢住宅樓宇28樓墮樓身亡。雖然維多利亞省警方周日（11日）表示事件沒有可疑，但死者的嫂子卻堅持這名女生個性陽光開朗，根本沒有可能輕生。這名嫂子也對女留學生的男友抱着懷疑態度，聲稱該男子有強烈控制慾，並曾對死者家暴。



墮樓身亡的女子是22歲的何佳琦，是墨爾本大學金融系一年級研究生。她的家屬已從中國趕到澳洲善後。當地華人傳媒報道指，死者男友當時在現場，他承認何佳琦墮樓前兩人曾吵架，但他強調曾極力攔阻她跳下去，可惜事與願違。



不過何佳琦的侯姓嫂子之後接受訪問時就質疑何佳琦男友的證詞，她表示何佳琦漂亮、性格樂觀且積極上進，更準備繼續攻讀博士學位。加上兩人在上周三才剛剛聯絡過，那時何佳琦態度和平時沒有兩樣，因此「她不可能自殺」。



侯姓嫂子也在訪問中批評何佳琦的男友，指他身高超過1.8米，何佳琦的體重則約60公斤，認為他要是盡力阻攔，何佳琦不會從28樓跌下去。她又指這名男子控制慾強，「經常纏着小何」，說他可以在半小時內向何佳琦打無數次電話，如果不回覆更會「以死相脅」。她又引述何佳琦指，男友經常威逼她在微信朋友圈發兩人的情侶照片，其中在何佳琦死前一天就和男友在各自朋友圈發了同一張照片。



候姓嫂子之後更指摘何佳琦的男友曾對女友暴力對待，曾「扭打在一起」和「拉着頭髮往地上拖」，她說何佳琦覺得這是很羞恥的事，所以絕少向朋友傾訴，還因為這位男友和不少朋友斷絕來往，但他還是多次惡毒辱罵何佳琦「是賤人婊子，以及更難聽一百倍的話。」她希望這名男子能就何佳琦的死公開交代。

