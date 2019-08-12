疑不滿華裔女友提分手　男子開槍殺人稱是意外

澳洲墨爾本一名男子2017年11月疑因華裔女友提分手，老羞成怒朝對方胸部開了一槍殺害，之後將其遺體棄於醫院。案件近日於維省高院開審，披露更多案情。男方強調是意外，指跟女友發生爭執時，糾纏期間對方突然中槍。



當時32歲的被告豪斯（Qasim House）涉嫌在墨爾本西部郊區，謀殺40歲女友吳艷（Yen Ngo，音譯）。 檢察官向陪審團指，在遇害人去世前3天，曾告訴被告他們的關係已經結束。 她以手機短訊寫道：「我愛你，但是對不起，我不能和你一起。我真的很愛你，但我想我們不會有將來。」



據稱，豪斯回覆了大量訊息，包括「你這次做得太過分」、「你是個陰險的叛徒」、「你真的準備好讓我變得邪惡起來嗎？這是我的轉捩點。」等。 吳艷喪生當天，她的室友發現吳艷在睡覺，豪斯則坐在吳艷的床尾。 數小時後，與吳住在同一物業的房東聽到豪斯多次大喊「救我」，然後就上樓去，發現他試圖移動血漬斑斑的吳艷遺體。



據指，豪斯在開車送她到醫院後逃跑，他試圖躲避警察時撞了2次車，還偷了另一輛車。豪斯被捕時，警方發現一支被鋸開的槍斷成兩截，他向警方聲稱開槍是意外。 他在法庭表示︰「她和我發生爭執。她拿起槍多次說：『殺我』，糾纏期間手槍射向她。」 豪斯的律師表示，當事人很愛吳女士，事發時他希望把槍從她手裏搶過來，擔心她會自殺。有關審訊於周一（12日）繼續。