悉尼水荒嚴重　當局擬提高海水淡化廠效能

受到全球暖化影響，加上民眾用水量增加，澳洲悉尼水庫的水位持續下降。早前新南威爾士省政府重開悉尼海水淡化廠，效能顯着，因此當局周日（11日）表示，將開始規劃提高海水淡化廠的產量，以確保在水庫水量下降時仍然供水穩定。



位於悉尼南邊克內爾（Kuenell）的海水淡化廠在今年1月重新開始運作，每日為150萬人供水，並成功令水庫每周的水位下降率減慢了0.2%。當地的水務署署長佩維（Melinda Pavey）表示，海水淡化廠已在7月底提升至最高效能，每日平均為市內提供2.5億公升食水，約為悉尼市的供水量15%。她說：「若是次計劃獲得支持，海水淡化廠就可以在水位再次下降的時候，進一步提升產量。」



新南威爾士省的工黨影子財長西科德（Walt Secord）周日發聲明，指穩定供水的重要性高於黨派之爭，工黨會原則上支持計劃，但需要有「合適的環境和財政報告支持」。他進一步表示，希望可以與屬自由黨的省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）、及其政府合作，以保持悉尼的供水穩定。