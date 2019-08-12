經貿糾紛升級　南韓將把日本剔出貿易白名單

日韓經貿糾紛升級，繼日本早前宣布將南韓剔出貿易「白名單」後，南韓周一（12日）亦決定將把日本剔出貿易白名單報復。經過約20天的行政手續後，法令將於下月生效，南韓企業屆時向日本出口將需申請許可。



南韓產業通商資源部長成允模宣布將日本剔出白名單，解釋決定是因為日本在其敏感物資的出口管制上，未有遵循國際慣例。南韓當局未有指明日本的何種行為違反國際慣例，僅表示將盡力把國內出口商及雙邊貿易的負面影響降至最低。



落實上述決定的新版《戰略性貨品進出口告示》公開諮詢20天後，經規制審查、法制處審查等程序後，料於9月中生效。成允模表示，如果日本政府在諮詢期間提出交涉，南韓政府願作回應。



據悉，南韓此後將把日本列為新增的第三類出口國，對日出口的審批手續將延長，由5天增加到15天。日本外務省回應指，目前尚在確認南韓的具體措施；又指現時未見太大影響，期望冷靜應對。



日本內閣在月初宣布，將南韓剔出貿易白名單，法令將於本月28日正式生效。日本的白名單包含27個國家，南韓早於2004年加入，將成為第一個遭排除的國家。南韓政府上周四（8日）首次討論將日本剔出信任貿易夥伴的「白名單」，限制出口戰略物資等，報復日本把南韓剔出貿易白名單。