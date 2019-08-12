新聞時序：日韓貿戰發酵　互推貿易限制

日本7月4日起加強半導體對南韓出口的限制，激化日韓貿易戰，雙方關係降至冰點。成為導火線的二戰勞工賠償問題引來關注，美國早前有意調停未果。風波在近日再度發酵，南韓把日本正式剔出貿易白名單。日韓二戰勞工問題事件時序如下：



2018年10月

南韓法院裁定日企新日鐵住金須向二戰強徵勞工賠償，促使日方出手干涉。



2019年6月19日

南韓表示曾向日本提議由日韓企業自行籌集資金，賠償受害者，惟日方拒絕建議。



2019年7月4日

日本加強3項半導體對南韓出口的限制，激化日韓貿易戰，南韓民眾群起抵制日貨。



2019年7月19日

日本外相河野太郎傳召南韓駐日大使，要求韓方糾正二戰強徵勞工賠償裁決；惟韓方堅持日方賠償，雙方不歡而散。首爾一名老翁在日本大使館門外縱火燒車自焚身亡。



2019年7月22日

釜山6名示威者闖入日本駐當地總領館抗議。



2019年8月1日

南韓外長康京和與日本外相河野太郎，在泰國出席東盟會議期間會晤未果。首爾再有一名老翁在市中心街頭自焚危殆，留下抗議日本的字條。



2019年8月2日

日本決定把南韓剔出貿易「白名單」，南韓宣布採取相應的報復措施。



2019年8月5日

南韓宣布未來7年將投資7.8萬億韓圜，把戰略貨品國產化反制日本。同日，南韓公平交易委員會宣布，向4間涉嫌圍標的日企罰款92億韓圜。



2019年8月8日

南韓政府首次討論將日本剔出貿易白名單，限制出日戰略物資到日本，並加強檢查日本粉煤灰放射性物質。



2019年8月10日

日本今年《防衞白皮書》顯示日方在「安全保障合作」的章節更改了國家排序，把去年位列第2的南韓調至第4位，意味日方把南韓的重要性降級。



2019年8月12日

南韓決定把日本剔出貿易白名單，經過約20天的行政手續後，法令預料將於9月中生效，南韓企業屆時向日本出口將需申請許可。