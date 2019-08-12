喀什米爾500人示威　回教宰牲節大型慶祝活動被禁

印度控制的喀什米爾地區局勢持續緊張，數百人周日（11日）上街抗議，不滿印度收回自治權。當地回教宰牲節周一（12日）開始，政府要求民眾在附近社區內慶祝，不要大規模聚集，暫時巿面氣氛平靜。



約500人周日示威，不少婦女和女童戴上色彩鮮艷的頭巾參與，站在男性示威者後方。群眾手持橫額，要求恢復確保當地居民專屬權益的憲法35A條例，又寫上︰「（印度總理）莫迪，喀什米爾不是你父親的財產！」他們又大叫口號︰「我們要甚麼？自由！何時需要？現在！」警方下午要求商店關門及民眾回家，傍晚大部分街道已沒有行人。



當地周一繼續有大批軍人在街上駐守，互聯網及所有通訊仍中斷，大型慶祝宰牲節的活動禁止進行。警方指，當局已向居民講解目前情況，要求他們留在自己的社區內慶祝，官員會密切注視。喀什米爾地區領袖指，若收回自治權，將會導致社會動盪不安。



中國國家副主席王岐山周一在中南海，與訪華的印度外長蘇傑生會面。王岐山表示，中印互為重要鄰國，近年在各領域合作深入發展，關係勢頭良好，冀好好利用兩國高級別人文交流機制。蘇傑生則表示，印方願在兩國領導人的共識基礎上，加強溝通妥善處理分歧，加強合作。