博爾頓見約翰遜　望脫歐後盡快達成經貿協議

美國總統特朗普與英國首相約翰遜通電話，商討英國脫歐和環球經貿問題。而美國國家安全顧問博爾頓在倫敦與約翰遜及其他英國官員會面，並表示在英國脫歐上願意作出協助，以及盡快和英國達成新的經貿協議。



約翰遜在通話中向特朗普講述英國脫歐的進展，兩人又討論到環球經貿問題，特朗普讚賞英國是堅定不移的夥伴，能應對全球挑戰，期待兩人在不久將來見面。今次是他們三周內第三次通話，預計他們月底將在法國舉行的七大工業國組織峰會會面。



之後約翰遜和到訪的博爾頓會面，後者在會面後表示，美國希望在英國脫歐後盡快和英國達成經貿協議，他說：「我們想盡快行動，我們希望可以和這個政府一同走得更遠。」



博爾頓是約翰遜上任後會面的最高級美國官員，兩人也就多項共同的安全憂慮交換意見，例如在波斯灣和伊朗逐漸升級的矛盾，以及英國之前不理美國反對、並自行決定是否使用中國科技巨企華為協助建立5G網絡等。不過博爾頓會後表示白宮會等到英國正式脫歐後，才進一步商討這些安全憂慮。他說：「我在伊朗問題上有信息帶來，其他議題如中國、5G網絡、華為等一籃子問題，但總統和他的政府都完全明白，未來數天英國政府只會聚焦在脫歐議題上。我們會有很多時間對話，這就是我們要求的。」他透露自己獲得約翰遜保證，英國不會就5G空間中電信服務的安全作出任何妥協。