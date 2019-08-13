放病假上Fb處理黃背心活動　男子遭政府警告

法國西北部厄爾省一名活躍參與黃背心運動的男子，早前於病假期間在社交網Facebook處理活動事宜，結果遭醫療保險局警告；男子批評當局意圖打壓。法國政府負責放病假人士的大部分工資，但同時規定他們不能出席一切未經批准的活動。



阿利安（Dimitri Alleaume）為Fb群組「Blocage en marche 27」的管理人。他在上月25日收到警告信，指他在病假期間處理黃背心運動Fb帳號，內容包括「曾處理這帳號、參與示威和接受多間傳媒訪問」。



阿利安在去年11月15日至24日因抑鬱病獲發病假；另因工作造成背疼而在11月30日至1月5日批准休息。他受訪時解釋：「對，我確實曾處理Fb帳號，及參與示威和接受媒體訪問。但我完全遵守合法出外時間，亦遵守醫生指示與外界接觸，故此不明白為何要向我發警告信。」



在法國的社會醫療保險制度下，放病假的員工由政府支付大部分工資，同時受到官方的監管，不能出席沒有批准的所有活動。受惠人在病假期間，不能胡亂出外做私人事宜，防止濫用資源和制度。



駐法國記者呂靜儀報道