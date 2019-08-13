印撤喀什米爾自治權　巴國警告局勢升級或派兵

印度上周撤銷印控喀什米爾的自治權，與巴基斯坦再陷外交風波。巴基斯坦駐美國大使阿薩德．馬吉德．汗（Asad Majeed Khan）周一（12日）警告，印巴於過去一周少溝通，相信今場危機會升級，重申兩國都有擁核的強大軍隊，而且有糾紛歷史。他直指，一旦局勢升級，軍方或調走駐阿富汗邊境的軍隊到喀什米爾邊境。美媒指，這或影響美國與阿富汗政治組織塔利班的和談。



巴基斯坦接壤阿富汗的西部邊境長期有塔利班武裝分子滲透，軍方近年尋求加強該區部署，以助阿富汗結束國內衝突。阿薩德．馬吉德．汗指軍方重兵進駐西部邊境，但若接壤印度的東部邊境局勢升級，軍方會再次派兵往當地。他強調，阿富汗與喀什米爾是獨立事件，他亦不是嘗試把兩者連上關係。



印度周一放寬對印控喀什米爾的宵禁令，允許民眾獨自或結伴走到清真寺慶祝宰牲節，一名75歲老人直斥：「印度把我們置於黑暗時代，但神站在我們這邊，我們的抵抗會勝利。」同日，數百名回教徒聚集斯利那加，他們大叫「我們要自由」、「印度走，回去」，示威最終和平結束。市內其他地方有零星衝突，2人受傷。



官員指，當政府認為當地治安好轉，便會逐步放寬通訊限制，但相信周四（15日）的獨立日都會維持宵禁。