伊朗︰如以色列隨美國進入波斯灣　恐引發戰爭

波斯灣戰雲密布之際，以巴局勢亦再生變數。伊朗革命衛隊海軍強硬警告，如果以色列加入美國倡議的海上護航聯盟，恐將引發戰爭。而巴勒斯坦武裝組織哈馬斯亦指，如果以色列試圖進兵加薩並瓦解其抵抗能力，盟友黎巴嫩武裝組織真主黨和伊朗將加入戰爭。



伊朗海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）周日（11日）稱︰「猶太復國主義政權無論以何種形式進入波斯灣，均屬違法，可能在地區內引發戰爭和衝突。」他指，伊朗革命衛隊海軍盡全力維護波斯灣安全及和平，但決不容許其他國家利用該水域，阻止伊朗出售石油。



坦格西里放話稱︰「只要我方指揮官想，軍方有能扣留任何船隻，哪怕它有英美船艦護航。」他又指，如果猶太復國主義政權進入波斯灣，英國及美國需為此負責。波斯灣局勢升溫後，美國拉攏盟友加入海上護航聯盟，擬為霍爾木茲海峽的商船提供護航；惟此舉未獲積極響應，僅有英國及以色列表示有意加入。



除波斯灣問題，以色列及伊朗在巴勒斯坦問題上亦有摩擦。哈馬斯與伊朗上月曾舉行高級別會議，哈馬斯官員上周六（10日）表示︰「如果以色列揮軍侵略加薩，而我們估計此舉不至於演化成破壞聯盟的戰爭，我方將獨自應付。但如果以色列試圖瓦解我方的抵抗，其餘盟友都會參戰。」