悉尼市內隨機斬人　浴血刀手稱很想死民眾合力制服

澳洲悉尼中部周二（13日）有一名手持廚刀的白人男子，於一間酒店隨機斬人，一名疑似華裔女子受傷，刀手被捕。有指刀手行兇時曾大叫「真主偉大」。目擊者指，刀手年約23至24歲，沒有穿上衣，身上有血。刀手逃走期間，曾挑釁民眾，大叫：「射我，用槍射我的頭，我很想死！」他最終被民眾合力制服，警方其後到場把他拘捕。



早前有消息指刀手刺傷數人，但警方其後指刀手於一間酒店斬傷一名年輕女子，其背部受傷，已送院治理，情況穩定，暫未知傷者與刀手是否認識。目擊者於社交網指，事發時身穿軍綠色長袖外套、牛仔褲、有帽灰色衞衣，可見他拿着一把廚刀在街上走。



刀手當時揮動廚刀，路人見狀便追着他，一名男子追上刀手後踢了他一腳，大叫：「你知道你刺傷了多少人嗎？」該男子對周邊的人說，刀手刺傷一名女子後飲了一整樽藥。



從網上片段可見，刀手當時在一個十字路口揮舞廚刀，一度跳上一輛停於交通燈前的黑色房車，高叫了幾句。有路人見狀拔足逃跑，有男士則拿着椅子、膠箱等物品包圍刀手，最終合力用上述物件把刀手制服在地，消防員當時亦在場。警方事後讚揚民眾的英勇行為。

