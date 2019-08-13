修例風波︰示威癱瘓機場　1.2萬南韓客滯留

香港國際機場周一（12日）有大規模示威集會，交通及客運陷入癱瘓，航班至周二（13日）陸續復飛。南韓國土部估計，約有1.2萬人滯留香港，不過大部分旅行團日程未受影響。仁川國際機場公社消息指出，周一至周二上午9時，共有16班南韓至香港的航班取消，2班延誤。



受困香港的南韓遊客大部分是自由行人士，哈拿多樂旅遊公司有7名旅行團團友原定周一返國，但因機場停擺而滯留，他們獲旅行社提供住宿，並安排乘坐翌日早上的飛機離境。由南韓前往香港的旅行團大部分如常出發，將視乎情況調整日程。有旅行社取消出團，並向30名團友退款。



大韓航空周二共有5班航機抵港，5班航機離港。航空公司表示，為了盡可能為受困機場的乘客更改航班，改用了載客量更多的機型。上午11時，由仁川機場起飛的大韓航空KE603航班抵達香港機場，飛往仁川的KE604航班則於中午12時05分順利出發。



韓亞航空周二各有2個航班抵港及離港，從仁川機場起飛的OZ721航班上午11時飛抵香港機場，飛往仁川的航班於下午1時15分起飛。韓亞航空指，目前機場非常混亂，乘客需盡快辦理登機手續後到登機閘口等候。