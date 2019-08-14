新聞背後：孤狼式恐襲難預測　增反恐工作難度

恐怖主義及極端主義近年籠罩多國，澳洲也不例外，統計數字顯示當地自2014年起發生4宗恐襲、搗破11宗恐襲陰謀，反恐形勢令人憂慮。分析指，澳洲的襲擊大多是孤狼式犯罪而非有組織策動，導致政府及執法部門的反恐工作增添難度及複雜度。



澳洲近年最轟動的恐襲是2014年悉尼人質事件，一名伊朗裔難民闖入一間咖啡店並挾持18人，造成3成4傷。墨爾本去年11月亦有孤狼式恐襲，一名男子持刀在街上斬人，造成2死2傷。政府被指應對恐襲不力，內政部承認就算加強保安，日後難以防範類似襲擊。



由於孤狼式恐襲較傳統恐襲不同，施襲者沒有固定目標，也不是針對建築物，而是隨機攻擊平民。各國反恐部門認為這類攻擊很可能持續發生，大廈亦難以採取措施防範。此外，極端組織伊斯蘭國在中東失勢後，大批澳洲籍的恐怖分子回流，成為反恐部門的重點監控對象。



新西蘭基督城今年3月發生清真寺恐襲，令外界關注仇外主義及白人極端主義的威脅。2015年歐洲難民潮爆發後，歐洲、北美洲及澳洲的白人極端主義恐襲多達135宗，而前一年只有22宗。2011年至2017年間，澳洲有5宗針對清真寺及回教中心的襲擊。