「稻草冷氣機」銷售大不如前　省錢卻不實用

在氣候變化之下，世界各地夏天的溫度逐漸增加，其中印度更受到極端高溫的威脅，出現近攝氏50度的高溫，不少人更因此熱死。印度以往就曾出現一種便宜又省電的「稻草冷氣機」，成為當地人的消暑神器，但它卻會增加室內濕度，令人愈吹愈熱。近年的銷售更一落千丈。



根據外媒報道，「稻草冷氣機」的三面皆是由稻草填充而成，底部加裝一個蓄水箱，再由水箱泵出水令稻草變濕，再透過風扇把濕潤的空氣吹出，以達降溫效果。但同時，該機器非但會增加室內的濕度，令人體感到不適，還會因水箱的積水而滋生蚊蟲。



雖然它效用不高，但可以成功令室內溫度下降10度左右，而且價格便宜，只需3200盧比（約353港元），耗電量又少，因此在雨季來臨前大受歡迎，以往一推出已被槍購，有時甚至還會賣到缺貨。



不過近年隨着印度人生活水準愈來愈高，以往連中產都難以負擔的冷氣機都成為印度家庭必備的機器，就算不能一次過購買，大家也會分期付款。因此印度人過去依賴的「稻草冷氣機」已日漸式微，銷量更由原本1個夏天4萬至5萬部，急降至現在少於2萬部。