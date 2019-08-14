皇冠賭場疊碼仔涉有組織犯罪　維省議員動議辯論被拒

澳洲傳媒早前披露，澳洲娛樂及博彩集團皇冠度假集團（Crown Resorts）的「疊碼仔」，被指懷疑與涉販毒、人口販賣及洗黑錢等活動的有組織犯罪集團有關。維多利亞省議員帕滕（Fiona Patten）周二（13日）動議省議會緊急辯論皇冠賭場一事，但議長以博彩監管機構正調查事件為由拒絕。



理性黨黨魁帕滕動議省議會暫停辯論其他議案，處理有關皇冠賭場疊碼仔涉洗黑錢、販毒、有組織犯罪的指控。議長利恩（Shaun Leane）指博彩監管機構已展開調查，獨立反腐委員會（IBAC）亦在審視博彩監管機構，所以駁回動議。帕滕表示，她歡迎IBCA介入，但其動議是辯論所有圍繞皇冠賭場、與其相關實體的指控，博彩監管機構只是事件的一部分。她續指，在議會討論事件可滿足公眾的知情權。



帕滕現時計劃先擱置動議，爭取反對黨及政府支持，稍後再重提。不過，維多利亞省自由黨領袖奧布賴恩（Michael O'Brien）認為事件獲適當處理，監管機構有非常大的權力尋根究柢。