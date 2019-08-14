Google搵工服務招反壟斷投訴　業界促叫停調查

美國科技公司Google前年推出協助搜尋工作的工具，成為不少求職者的搵工平台。英媒周二（13日）報道，多個求職服務網站公司指Google涉反競爭行為，去信歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰（Margrethe Vestager），要求調查期間下令Google暫停有關服務。



Google的職位搜尋工具可讓求職者篩選、儲存招聘廣告並收取相關提示，但不能透過該工具申請職位。英媒報道，歐洲23間求職服務網站公司去信韋斯塔杰，要求她臨時下令叫停Google的不公平行為，指這些行為損害他們的利益。



一些競爭對手指控，Google不需傳統市場投資，僅利用其主導地位便可吸引用戶使用其職位搜尋工具，屬非法行為。其他職位技術公司亦指，Google此舉令業界的創新和競爭化灰。業界人士預期，Google未來會在相關工具賣廣告，牟取龐大利潤。



Google的產品經理薩克拉斯克（Nick Zakrasek）表示，歡迎業界對其職位搜尋工具的意見，承認引起一些反壟斷的投訴，強調公司致力改善服務及支持健康的求職環境。美國聯邦貿易委員會拒絕回應是否正調查Google的職位搜尋工具。



美國聯邦貿易委員會主席西蒙斯（Joe Simons）周二受訪稱，如有需要，準備解散主要的科技公司，取消過去的合併活動。另外，Google母公司Alphabet、Facebook及亞馬遜（Amazon），下周一將就法國開徵數碼稅一事，到美國政府召開的聽證會作供。



Google YouTube 醜聞不絕：

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