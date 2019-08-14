港移民女議員涉與內地統戰組織有關　惹滲透爭議

中澳關係轉趨緊張，有關情報滲透的摩擦不斷。澳洲5月舉行大選，代表自由黨執政聯盟出選的港人移民廖嬋娥勝出，成為澳洲史上首名華裔女眾議員。不過，澳洲廣播公司（ABC）周二（13日）報道指，廖嬋娥與中國內地統戰及滲透華僑的組織有關，引起爭議。廖嬋娥其後回應指，加入組織純為貿易考量，並已於3年前辭職。



廖嬋娥2014年被任命為澳洲中華總商聯合會的名譽主席，該會與「世貿聯合基金會」（WTUF）有關，總部設於香港。WTUF具有聯合國諮詢機構地位，宣稱為全球非營利組織。廖嬋娥表示，加入該組織是為了促進澳洲與香港的貿易，早於2016年辭職。



但ABC引述香港的觀察員指，幾乎沒有證據顯示該組織進行過任何與貿易相關的活動，反而與內地政府和共產黨有顯而易見的的聯繫。觀察員又指，WTUF有許多負責人和名譽主席，都在領導統戰工作的政府機構和黨內機關擔任職務。澳洲的中國事務觀察員亦認為，WTUF肯定已獲得北京和中共批准的信號，進行對外國政府和海外華人施加影響的工作。



自由黨元老艾堅遜（Bruce Atkinson）亦同樣與WTUF有聯繫，但他強調自己未有扮演積極角色，否認曾以任何方式成為中國對澳洲政治產生影響的工具。此外，廖嬋娥競選對手、工黨的台灣移民楊千慧亦是組織的名譽主席，但她表示只是參與慈善工作。



北京被指推行統一戰線（United Front）戰略，通過組織對海內外的華人活動和公開講話等方式，向中國公民和諸如澳洲等國的華僑施加影響，以提高中國的聲譽和影響力。