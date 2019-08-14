聯邦警察高層國會作供　憂傳媒洩密危害情報分享

澳洲聯邦警察月前突擊搜查新聞集團女記者斯梅瑟斯特（Annika Smethurst）住所，以及澳洲廣播公司（ABC），調查機密文件外洩一事。澳洲聯邦警察高層周三（14日）出席國會聽證會時，強調警方合法使用權力，仍在調查斯梅瑟斯特案，不排除會起訴她。事件亦令盟友質疑澳洲的保密能力，已有國家警告或不再與澳洲分享情報。



國會情報及安全聯合委員會應政府要求，周二（13日）起舉行一連兩日的聽證會，首日主要是傳媒高層作供。聯邦警察總長科爾文（Andrew Colvin）表示，過往5年原可對記者展開75宗調查，但最終只執行2次搜查，形容警方合法運用權力。



聯邦警察副總長高根（Neil Gaughan）指出，警方最擔憂的是傳媒公開政府最機密，影響國際夥伴對澳洲保護情報的信心及名聲，2014年亦曾試過因機密外洩而被盟友警告，他稱這是嚴重事件。他警告，傳媒的電腦系統沒有保護機密資料技術，增加外國黑客竊取資料的風險。



內政部秘書長佩蘇略（Mike Pezzullo）批評對斯梅瑟斯特洩密的政府人員，指應該監禁他們。他稱，斯梅瑟斯特的報道是錯誤，但沒有人調查差劣的報道，不能接受《星期日電訊報》刊登涉事文件。