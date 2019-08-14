強烈熱帶風暴「羅莎」明登陸　至少114航班取消

強烈熱帶風暴「羅莎」逼近日本，預料周四（15日）登陸日本西部，橫掃九州和四國地區，帶來狂風暴雨和巨浪，或出現逾1200毫米的破紀錄雨量。當局向高知、愛媛、德島等縣數以萬計居民發出避難勸告，周三（14日）至少有114班航班取消。



氣象廳表示，羅莎於周三下午集結在鹿兒島縣種子島東南面約220公里，以每小時15公里的速度向西北偏北移動，最大瞬間風速達40米。受到風暴帶來的暖空氣影響，日本西部開始下雨，其中奈良縣上北山村一小時內已錄得32.5毫米的暴雨。



羅莎料持續北上接近九州及四國，於周四登陸橫掃西日本，附近地區可能錄得每小時80毫米以上的雨量。氣象廳發出、大浪、山泥傾瀉、洪水氾濫、水浸等警告，呼籲民眾到安全地方避難。



受風暴影響，日本航空、全日空、捷星日本航空及亞洲天網航空，周三共取消逾百航班；其中來往宮崎機場的航班全部取消，影響逾萬名乘客。陸路交通方面，山陽新幹線部分路段周三至周四需要暫停行駛或減少班次，其他JR列車服務亦局部受影響。



同受到羅莎帶來的暖空氣影響，日本海沿岸的新潟縣上越市周三錄得攝氏40.3度的高溫，是全國今年首次出現超過40度的高溫天氣，當局提醒民眾小心中暑。