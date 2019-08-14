昆士蘭檢766公斤粉狀搖頭丸　拘4英澳公民

新西蘭警方早前在奧克蘭檢獲逾200公斤冰毒，市值1.44億紐元（約7.3億港元），其後與澳洲及英國警方展開打擊跨國有組織犯罪的行動。澳紐執法人員周二（13日）在澳洲昆士蘭搗破該國史上第三大的搖頭丸案，繳獲766公斤粉狀搖頭丸，市值約9000萬澳元（約4.78億港元），拘捕2名英國籍男子及2名澳洲公民。



在新西蘭警員的協助下，昆士蘭警方突擊搜查洛根萊（Loganlea）及新南威爾士省北部，檢獲大批高純度粉狀搖頭丸、數輛汽車及10.8萬澳元（約57.4萬港元）現金。被捕人士包括兩名分別51歲及40歲的英籍男子，他們被控管有及提供毒品。一名26歲澳洲男子及一名51歲澳洲女子亦落網，前者被控管有及提供危險藥物、參與犯罪組織；後者則被指與檢獲的現金有關。警方亦通緝一名42歲的新南威爾士省男子。



警方表示，行動搜獲的粉狀搖頭丸是昆士蘭有史以來純度最高，估計可製成600至1200萬粒搖頭丸。澳洲犯罪情報委員會官員威利斯（Katie Willis）指，最新數據顯示全國每年吸食1.1噸搖頭丸，單單昆士蘭已佔223公斤。他指行動令搖頭丸無法流入市場，相信已重挫該毒品的市場。