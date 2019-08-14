隨機斬人刀手因家暴案列觀察名單　曾為失蹤人士

澳洲悉尼市中心周二有白人男子在街上隨機斬人，導致一名41歲中國籍女子背部中刀，另在現場附近發現一具24歲女屍。警方周三（14日）透露，疑兇因家暴事件，曾離家並失蹤了一段時間，期間有可能露宿街頭。



警方表示，20歲疑兇奈伊（Mert Ney）因牽涉家暴情況一直在當局的觀察名單系統，他過往曾有惡意毀壞、盜竊等問題；法庭文件顯示奈伊曾於6月24日，因未經許可下持有或使用違禁武器（指節銅套）而在地方法院上庭，認罪後被判以有條件釋放。警方周二晚上搜查奈伊家人寓所及另一處布莱克敦物業，指他離家了一段時間，期間不知所蹤，近日才在涉事布莱克敦物業住下。



奈伊周二被捕時大叫「真主偉大」和「政府令我失望」，警方在檢獲的疑兇電話及USB記憶體均發現有美國及新西蘭槍撃案的影片及檔案，顯示疑兇或有與恐怖主義相關的思想。警方表示，奈伊是一名有長期精神問題的單獨犯案者，與恐怖組織無直接關連，暫不會列為恐襲事件；又指奈伊近日剛從一所精神健康設施逃出，所有證據指向他是一名精神狀態不佳的男子。



至於在案發現場附近的女屍，警方相信是一名性工作者。死者當日曾與奈伊電話聯絡，而奈伊過往一直是對方的客戶，並約定於當日與對方見面。奈伊周三因腿部傷患在醫院留醫，暫未知其精神狀態是否能被查問，警方暫未進行起訴。