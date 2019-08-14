基督城恐襲槍手獄中寄出親筆信　當局認犯大錯

新西蘭基督城於本年3月發生清真寺連環恐襲，造成51人死亡，28歲澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）被控92項謀殺、企圖謀殺等罪名。一個白人主義內容氾濫的網站，周二（13日）有網民聲稱收到塔蘭特的回信，引起嘩然。新西蘭當局其後承認犯下大錯，誤讓塔蘭特在獄中寄出親筆信。



著名網站「4chan」一名自稱居於俄羅斯的網民，周二圖文並茂稱：「數月前我寄了一封信給塔蘭特，今天終於收到回信了。」該網民分享信件的照片，可見信封上有奧克蘭監獄的郵票，回郵地址是收押塔蘭特的監獄，並有塔蘭特的名字。



該封6頁長的信件以鉛筆寫在筆記本紙上，收信人是「Alan」。雖然大部分內容看來無傷大雅，只是討論塔蘭特2015年在俄羅斯為期一個月的旅程，未有呼籲任何暴力行為或指示收信人犯罪，但有簡略提及種族問題，並警告一個「大型衝突」即將發生，以「不要忘記你對人民的責任」作結。



雖然不少網民留言質疑信件是假的，但新西蘭懲教部門其後證實信件是真的，本來應被截下來。懲教部長戴維斯（Kelvin Davis）對下屬容許信件寄出大感憤怒，當局表示已調整囚犯郵件的管理工作。