美媒：普京欲重返非洲　傭兵武器拉攏盟友

美媒周一（13日）報道，俄羅斯總統普京透過有「普京廚師」之稱商人普里高津（Yevgeny Prigozhin），在非洲中非共和國擴張勢力。由普里高津擁有的「Lobaye Invest」公司，不但訓練新兵及提供武器，更大舉開採黃金及鑽石。



美國有線電視新聞網絡（CNN）以「普京私家軍」為題，指普里高津協助俄國加強控制非洲，他被指是僱傭兵公司瓦格納集團（Wagner Group）的幕後主要人物。由他擁有的「Lobaye Invest」企業資助一個中非電台，250名俄藉傭兵負責協助中非募兵及訓練，Lobaye Invest則獲得合法採礦為回報。



有礦場居民表示，俄羅斯人和俄藉軍事教官幾乎在年半前同時到埗。而俄羅斯人來自貝倫戈（Berengo），即瓦格納集團的總部所在地。多達數百人受聘於俄方企業，他們必須將發現的寶貴礦物上交。化名奧列格（Oleg）的俄籍傭兵受訪表示，他是受薪於瓦格納，部隊聽從普京的任何指令，協助俄國增加對非洲影響力。



普里高津與普京關係密切，因涉嫌干預美國總統選舉被華府制裁。瓦格納傭兵身影曾在烏克蘭東部、敍利亞等衝突地區出現，瓦格納亦在利比亞、蘇丹和中非設立分支機構。去年有3名俄籍記者在中非調查傭兵時遇害，令外界關注俄國的秘密軍事行動。分析指瓦格納不大可能在沒有普京批准下存在。