涉助非洲國家政府監控政敵　華為斥報道失實

正當美國政府持續對華為進行打壓，並指控該中國科技巨企的網絡產品存在安全漏洞，美媒近日又報道該公司利用間諜軟件，協助非洲國家政府監控政敵，並列舉發生在烏干達和贊比亞的事件為例。華為則回應報道內容「完全失實、錯誤」。



報道指出其中一個例子，是華為員工利用以色列開發的間諜軟件，助烏干達當局破解了反對組織的WhatsApp訊息內容，令政府得以破壞反對準備發動的示威計劃，並逮捕多名反對組織的成員和支持者。此外，報道又稱華為技術員協助贊比亞政府鎖定反對派的新聞網站部落客的定位、電話號碼及Facebook帳號，讓警方可以順利逮捕相關人士。



就有關報道的指控，華為回應稱「從未參與此類黑客活動」，同時強調公司「沒有這類業務，也沒有這種能力」去實現文章中所指的操作。而烏干達和贊比亞政府均承認與華為有合作，其中贊比亞官員更證實曾獲華為技術員協助打擊反對派新聞網站，但強調目的是「為確保不讓人利用電信網絡散播假新聞」。



美國政府多年來指控華為替中國政府從事海外監控的工作，又指華為向多國政府出售的「平安城市」解決方案，與上述監控事件脫不了關係。據知，華為已給超過100個國家和地區的700座城市安裝該套公共安全解決方案。