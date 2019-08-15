強烈熱帶風暴「羅莎」逼近10人傷　逾720航班取消

強烈熱帶風暴「羅莎」逼近日本，預料周四（15日）傍晚登陸日本西部，橫掃九州和四國地區，帶來狂風暴雨。當局向高知等多縣28萬多戶、共逾58萬人發出避難指示，至今有超過720班航班取消，至少10人在風雨中受傷。



羅莎在早上10時左右，集結在愛媛縣宇和島市西南偏西30公里，正以時速25公里向北移動，最大瞬間風速達45米。其中德島縣那賀町早上8至9時錄得69毫米大雨，高知縣北川村亦錄得59毫米雨量。高知、愛媛、德島、奈良、大分等縣，已向高風險的地區發出山泥傾瀉警告。



多人在狂風暴雨中受傷，其中愛媛縣愛南町一名六旬婦人，被強風吹倒跌落溝渠，腰部骨折重傷；三重縣津市亦有多人被風吹跌受傷。大分縣玖珠町的大谷溪谷附近，周三有6輛車行駛途中遇上河水暴漲，共有7名成年及11名小童被困一整晚，包括5個月大的嬰兒。至周四早上，當局確認所有人均安全無恙，並救出被困者。



風暴令當地海陸空交通大亂，除了有數百航班取消，山陽新幹線來往新大阪及小倉的班次全日暫停，來往小倉及博多的班次則減至每小時一班。九州新幹線及東海道新幹線暫停直通山陽新幹線，並局部減少班次。