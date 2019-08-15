貿戰令羊毛價格下跌　專家警告：恐致全球經濟衰退

中美貿易戰令不少投資者的意欲減低，對第三國的影響開始浮現。澳洲的作為全球最大的羊毛出口國，受中國消費者歡迎的羊毛價格在周三（14日）大跌7%，反映當地成衣工廠在貿戰升溫下不再下訂單。澳洲儲備銀行副行長警告，中美貿易戰持續升溫會令全球經濟衰退。



根據羊毛拍賣中心的銷售紀錄，價格下跌的羊毛等級平時最受中國買家歡迎。是次價格的跌幅是該拍賣行自2003年以來最嚴重，最終的銷售數字會在周末後公布。即使價格下降，澳洲三個主要羊毛銷售中心的銷情仍然不如理想，其中一個報告中指出，周三有55%的羊毛流拍、20%的羊毛在拍賣前已下架。中國作為澳洲羊毛的最大輸出國，上年度佔該國的羊毛輸出逾三分之二。



澳洲儲備銀行副行長德貝萊（Guy Debelle）周四（15日）表示，中美貿易戰令企業延遲投資的決定、抑制經濟活動、企業正等待市場的不穩定因素解除，投資的意欲減少。他說：「企業延遲投資的時間愈長，市場的需求愈疲弱，最後可能變成自我經纃衰退。」



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/

