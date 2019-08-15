文在寅：2045年實現兩韓統一　籲日本與韓合作

東北亞局勢日漸緊張之際，周四（15日）迎來日本戰敗投降74周年，當日亦是南北韓的光復節。南韓總統文在寅發表演說，揚言任內鞏固朝鮮半島無核化及和平機制，開啟和平經濟及走向統一，目標是2045年光復節100周年，兩韓已經和平統一。對於日韓貿易戰，他呼籲日本與南韓對話及合作。



文在寅聲言要把南韓打造成「誰都無法動搖的國家」，但前設條件是必須實現經濟強國、橋樑國家及和平經濟，成為負責任的經濟大國，促進東亞地區平等合作，為全球和平與繁榮發揮橋樑作用，通過構建和平經濟實現兩韓統一，完整的光復。他承諾任內鞏固推動朝鮮半島無核化及和平機制，以此為基礎發展和平機制，走向統一。



日韓關係近日因二戰強徵勞工問題跌至低點，文在寅認為南韓沒有停在過去，而是以史為鏡，與日本攜手合作，希望日本反省給鄰國帶來的不幸歷史，呼籲日方與南韓合作，令東北亞和平與繁榮。他指出，日本在國際自由貿易秩序同樣有自己的分工和發展，若任何國家把自身優勢當作武器，就無法維持貿易秩序。他強調，先發展的國家絕不能剝奪後來才發展的國家的機會。



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